Москва, 13 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Сенатор Владимир Джабаров оскорблен тем, что Еврокомиссия задает правила транзита грузов в регион России.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

«Еврокомиссия дала разъяснения по транзиту грузов из российских регионов в Калининградскую область, и обратно. Причём указывает, что и как возить! Что можно возить автотранспортом, и что — только по железной дороге. Как гражданина великой страны меня (думаю, как и подавляющее число россиян) это оскорбляет!» — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Он возмущен тем, что великую державу ограничивают в товаропотоках со своей же территорией.

«Понятно, что ЕС и сама Литва пытаются сохранить лицо и сделать вид, что жестко будут разбираться с российскими транзитными потоками в Калининград. Но Россия все равно добьётся свободного перемещения грузов со своим эксклавом», — убежден сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининградскую область. Еврокомиссия запрещает доставку автотранспортом подсанкционных товаров через свою территорию из России в Калининград, однако этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки.