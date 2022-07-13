Москва, 13 июля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Пять регионов России организуют видеонаблюдение на выборах на 100% участков, сообщила 13 июля председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в официальном Телеграм-канале ЦИК.

Цитата с камеры видеонаблюдения за ходом голосования Выборы президента РФ-2018

Она уточнила, что речь идёт о Бурятии, Владимирской, Ярославской и Калининградской областях, а также о Марий Эл.

«Из шести заслушанных на заседании субъектов РФ в пяти регионах на предстоящих выборах будет организовано стопроцентное видеонаблюдение в совокупности с видеофиксацией. Например, во Владимирской области только охват видеонаблюдения составит не менее 70% участков, то есть в целом просматривается очень хорошая тенденция.

Что касается Удмуртии, то там еще необходим ряд технических уточнений, направленных на обеспечение полноценной безопасности всех элементов системы видеонаблюдения — в целях недопущения разного рода кибератак и взломов.

При этом будет гарантирована максимальная открытость и доступность видеонаблюдения для всех участников избирательного процесса.

Все это говорит о высоком уровне подготовки наших коллег, которые, несмотря на все обстоятельства, спокойно работают и готовят регионы к выборам», — написала Элла Памфилова.