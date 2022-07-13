В пяти регионах России видеонаблюдение будет вестись на 100% участков — ЦИК
Москва, 13 июля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Пять регионов России организуют видеонаблюдение на выборах на 100% участков, сообщила 13 июля председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в официальном Телеграм-канале ЦИК.
Она уточнила, что речь идёт о Бурятии, Владимирской, Ярославской и Калининградской областях, а также о Марий Эл.
«Из шести заслушанных на заседании субъектов РФ в пяти регионах на предстоящих выборах будет организовано стопроцентное видеонаблюдение в совокупности с видеофиксацией. Например, во Владимирской области только охват видеонаблюдения составит не менее 70% участков, то есть в целом просматривается очень хорошая тенденция.
Что касается Удмуртии, то там еще необходим ряд технических уточнений, направленных на обеспечение полноценной безопасности всех элементов системы видеонаблюдения — в целях недопущения разного рода кибератак и взломов.
При этом будет гарантирована максимальная открытость и доступность видеонаблюдения для всех участников избирательного процесса.
Все это говорит о высоком уровне подготовки наших коллег, которые, несмотря на все обстоятельства, спокойно работают и готовят регионы к выборам», — написала Элла Памфилова.