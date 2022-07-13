Москва, 13 июля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области опровергли новость о возбуждении уголовного дела против комика Максима Галкина. Об этом 13 июля сообщает издание «Подъем».

Кадр из интервью для Галины Юзефович Максим Галкин

«У вас плохой информатор. У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало», — прокомментировали в ведомстве. Стоит отметить, что изначально заявление о возбуждении уголовного дела сделал экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков.

Ранее Роман Худяков сообщил о том, что Максима Галкина арестуют во время предстоящего концерта в Турции и экстрадируют в Россию. Галкин, в свою очередь, пока что никак не комментировал появившуюся в СМИ информацию.