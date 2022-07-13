Будапешт, 13 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Правительство Венгрии вводит режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за проблем с поставками газа. Об этом сообщил на брифинге 13 июля глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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«В последние дни стало понятно, что в осенне-зимний отопительный сезон Европа с большой вероятностью столкнётся с нехваткой газа», — сказал он.

Глава канцелярии премьер-министра отметил, что решение о введении особого режима принято «для обеспечения защиты венгерских семей и энергоснабжения». Он предусматривает, в частности, запрет на экспорт из страны энергоносителей и дров.