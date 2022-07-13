На Украине погиб замкомандира волгоградской дивизии
Волгоград, 13 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, дислоцированной в Волгограде, полковник Алексей Аврамченко погиб во время специальной военной операции на Украине.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Свеча
О гибели офицера сообщили на официальной странице волгоградского отделения Юнармии в соцсети. «Алексей Юрьевич был настоящим другом волгоградских юнармейцев, старшим товарищем, наставником», — говорится в некрологе.
Похоронят полковника в Симферополе — там он родился и вырос, там же живут его родители.