Волгоград, 13 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, дислоцированной в Волгограде, полковник Алексей Аврамченко погиб во время специальной военной операции на Украине.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

О гибели офицера сообщили на официальной странице волгоградского отделения Юнармии в соцсети. «Алексей Юрьевич был настоящим другом волгоградских юнармейцев, старшим товарищем, наставником», — говорится в некрологе.

Похоронят полковника в Симферополе — там он родился и вырос, там же живут его родители.