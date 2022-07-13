Первая леди США извинилась за сравнение латиноамериканцев с тако
Вашингтон, 13 июля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден принесла извинения за сравнение латиноамериканцев с тако, сделанное ей во время выступления на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS, сообщает 13 июля Fox News.
«Первая леди приносит извинения за то, что ее слова передали что-либо, кроме чистого восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу», — написала в Twitter пресс-секретарь первой леди Макаэль ЛаРоза на следующее утро после того, как Байден была раскритикована в СМИ.
Накануне супруга президента США попыталась сделать комплимент мексиканцам и начала перечислять, насколько они уникальны. Среди прочих сравнений она заявила, что латиноамериканцы так же уникальны, как «утреннее тако».
Такое сравнение оскорбило ассоциацию NAHJ, члены который посоветовали Джилл Байден и её команде «найти время в будущем, чтобы лучше понять разнообразие наших людей и сообществ».