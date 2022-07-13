Москва, 13 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Со второй половины 2022 года жители РФ, заинтересованные в покупке нового легкового автомобиля, предъявят спрос на ту продукцию российского автопрома, которая в меньшей степени зависит от импортных поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Павел Трифонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

«Спрос населения на новые легковые автомобили со II половины 2022 года и к началу 2023 года будет переключаться на доступные продукты: российскую продукцию, имеющую высокую степень автономности от импортных поставок (часть модельного ряда АвтоВАЗ, УАЗ и локализованные автопроизводства) и поставки от автоконцернов из стран Азии (Китай, Индия, Иран), — сказал Трифонов. — Определенная часть населения будет обращаться на вторичный рынок, что диверсифицирует работу станций технического обслуживания, розничных сетей по продаже автозапчастей и автомобильных центров продаж».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трифонов рассказал, как в РФ упадут объемы продаж новых легковых автомобилей.