Москва, 13 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Депутаты фракции СРЗП в Госдуме рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Денисом Мантуровым в случае его утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ. Как передает корреспондентИА REGNUM13 июля, об этом заявил руководитель думской фракцииСергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Денис Мантуров в ходе встречи подчеркнул, что в решении задач, связанных с технологическим суверенитетом, необходима консолидация усилий министерства, предприятий, науки. И он очень рассчитывает на поддержку ключевых инициатив, направленных на развитие критически важных отраслей промышленности, со стороны коллег из Государственной Думы и нашей фракции», — сказал Миронов, комментируя встречу депутатов с Мантуровым.

По его словам, фракция намерена поддержать предложенную кандидатуру. «Мы рассчитываем на конструктивное благотворное взаимодействие в рамках достижения поставленных задач», — заключил он.

Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Михаил Мишустин направил кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост нового вице-премьера — министра промышленности и торговли. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.