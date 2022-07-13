Волгоград, 13 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Волгограде простились с ефрейтором Анастасией Савицкой. Ей было 35 лет. Она стала первой девушкой-военнослужащей, которая погибла в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

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«Она с детства мечтала служить в армии, с 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было её выбором», — рассказали близкие девушки.

Известно, что Савицкая заключила контракт в 18 лет, сначала служила в железнодорожных войсках в Волгограде, затем в Невинномысске.

Похороны героически отдавшей свою жизнь во время выполнения воинского долга Анастасии Савицкой состоятся 13 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде родственникам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, были вручены государственные награды.

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Указом президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий, были награждены (посмертно) рядовой Иван Соколов, ефрейторы Олег Кабанов и Александр Бобков, старшие сержанты Владимир Рыжков, Диар Джиксимбаев и Олег Золотухин, старшина Дмитрий Илларионов, старшие прапорщики Владимир Володин, Станислав Кормилин и Сергей Антонов.