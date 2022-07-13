Джакарта, 13 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что страна нуждается в 160 000 врачах, сообщает Kompas.

World Bank Photo Collection Индонезийские студенты-медики

По данным министерства, чтобы подготовить 160 тысяч врачей Индонезии потребуется 14 лет, если предположить, что 92 медицинских факультета в Индонезии ежегодно выпускают 12 000 врачей.

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должен быть один врач на 1000 человек. То есть, если население Индонезии достигнет 270 млн, то стране потребуется 270 000 врачей.

Между тем, судя по данным в учреждениях здравоохранения Индонезии, число работающих врачей составляет всего около 110 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3822 случая заражения коронавирусом.