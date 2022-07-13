Луганск, 13 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Украинские боевики в ходе обстрела Луганска в ночь на 13 июля применили новую тактику прорыва средств ПВО, сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты вновь подвергли обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике.

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