Москва, 13 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Зафиксированное в России снижение цен на однокомнатные квартиры связано с макроэкономической нестабильностью, снижением покупательской способности населения, переформатированием рынка потребительских и ипотечных кредитов и, как следствие, невозможностью за счет заемных средств приобрести квартиру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Юлия Тюрина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Кроме того, сказывается и настороженность населения, предпочитающего формировать сбережения в период нестабильности в экономике», — сказала она.

Она напомнила, что однокомнатные квартиры как наиболее ликвидный товар всегда пользовались повышенным спросом, обусловленным вложением средств в недвижимость с последующей сдачей в аренду.

«Но введенные санкционные ограничения повлекли за собой отток рабочей силы из крупных городов, поскольку закрытие компаний и перекрытие источников получения оплаты по найму снизили спрос на аренду жилья. Кроме того, собственники однокомнатных квартир пересматривают необходимость владения и содержания этого имущества в пользу его реализации, — сказала Тюрина. — Повышенное предложение на рынке недвижимости и снижение спроса на него вынуждают пересмотреть цены продаваемого жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в министерстве финансов РФ нашли способ удешевить ипотечные кредиты.