Анкара, 13 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле 13 июля, сообщает РИА Новости.

Пшеница

В мероприятии принимают участие военные делегации Турции, России и Украины, а также делегация ООН. Место встречи не раскрывается, они проходят в закрытом режиме, указывает агентство.

По информации дипломатического источника СМИ, на этой встрече есть большие надежды на достижение консенсуса. В ходе переговоров учитываются различные аспекты ситуации, в том числе опасения Москвы и антироссийские санкции в различных сферах.