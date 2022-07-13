Москва, , 18:22 — REGNUM В 2022 году, благодаря нацпроекту «Демография», в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации пройдут 17 тысяч российских спортивных специалистов, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Спорт — норма жизни АНО «Национальные приоритеты»

Вице-премьер напомнил, что 2023 год объявлен указом президента России Владимира Путина Годом педагога и наставника.

«Решение Президента еще раз подчеркивает значение и особую роль педагогов и тренеров в жизни подрастающего поколения. Для каждого спортсмена тренер является не только наставником, но и ролевой моделью в профессии и в жизни. Правительство со своей стороны создает необходимую инфраструктуру и комфортные условия для их работы и занятий спортом в целом.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров и их постоянному профессиональному росту. В этом году в рамках федпроекта «Спорт — норма жизни» программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации пройдут 17 тысяч тренеров и инструкторов. Около 8,5 тысяч из них уже завершили свое обучение», — отметил Дмитрий Чернышенко.

В этом году специалисты в области физической культуры и спорта пройдут обучение по следующим программам профессиональной переподготовки: «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» и «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)», а также по программам повышения квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе», «Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе», «Современные технологии подготовки спортивного резерва по хоккею» и «Современные технологии подготовки хоккеистов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства» и другим программам повышения квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России. Поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни. К 2024 году число обученных специалистов в области физической культуры и спорта достигнет 48,8 тысяч.