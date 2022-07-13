Москва, 13 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Ученые Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Московского авиационного института (национального исследовательского университета), которые являются участниками программы развития вузов «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты», определили ключевые потребительские свойства перспективной космической транспортной системы, которые могут обеспечить в будущем экономическую эффективность и высокие конкурентные преимущества российским компаниям, оказывающим услуги транспортно-технического обслуживания орбитальных комплексов на мировом рынке космических услуг. Кроме того, в МАИ разрабатывают «умные» бортовые системы. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ассоциации поддержки научных исследований.

Цитата mai.ru В центре «Авионика» МАИ разрабатывают «умные» бортовые системы

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме совершенствования конструкций и расширения технико-технологических возможностей многоцелевых космических аппаратов для эффективного транспортно-технического обслуживания орбитальных комплексов на низкой околоземной орбите.

«Транспортно-техническое обслуживание орбитальных комплексов является наиболее емким сегментом рынка космических услуг, и лидирующие позиции в первую очередь могут быть обеспечены за счет роста возможностей оказания транспортных услуг с использованием перспективных многоразовых возвращаемых аппаратов. Использование новых технологий и инноваций при создании перспективных многоразовых возвращаемых аппаратов позволит существенно снизить стоимость космической транспортной системы не только на этапах разработки и производства, но и на этапе ее эксплуатации, — подчеркивает представитель научного коллектива проекта, аспирант Московского авиационного института (национального исследовательского университета) Никита Закатаев. — Новые высокотехнологичные проекты в ракетно-космической отрасли должны реализовываться с учетом снижения затрат как на разработку, так и на эксплуатацию. Одним из основных критериев эффективности транспортно-технического обслуживания на рынке космических услуг является стоимость выведения килограмма массы полезного груза на заданную орбиту. При осуществлении запусков важно уменьшение расхода топлива, которое связано с уменьшением полетной массы ракеты-носителя и транспортного космического корабля, наличие в составе космической транспортной системы многоразовых ракетных блоков I ступени и многоразовых возвращаемых аппаратов с высокой кратностью использования без капитального ремонта».

Достижение более высокого уровня технического совершенства космических аппаратов может вызвать необходимость в применении новых, более качественных, но и более дорогих материалов, в усложнении технологии и увеличении трудоемкости производства космической техники, увеличении объема исследовательских, проектных и испытательных работ, что в конечном счете связано с дополнительными инвестициями и увеличением первоначальной стоимости космической транспортной системы.

В этом случае разработчику, производителю, заказчику космической техники важно иметь методологию оценки окупаемости дополнительных инвестиций на ранних этапах жизненного цикла за счет получаемых выгод от улучшения технико-эксплуатационных показателей космической транспортной системы, которая предложена учеными МГТУ имени Н. Э. Баумана и МАИ по результатам проведенного исследования.

Посвященный данной теме доклад будет представлен на Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Инфраструктура и транспортно-логистические системы России: технологии, материалы, безопасность» (ItSL 2022), организуемой Ассоциацией поддержки научных исследований совместно с транспортными вузами России, Белоруссии и Узбекистана 13 июля 2022 г. в постерном формате.

Благодаря программе «Приоритет-2030» в Московском авиационном институте создан центр компетенций «Авионика». Проект «Будущие аэрокосмические рынки — 2050» предполагает достижение университетом лидерства в прорывных технологических направлениях развития аэрокосмической индустрии, в том числе в системах авионики.

«Потенциал центра заключается во взаимодействии опытных специалистов отрасли и студентов. Талантливые ребята участвуют в одних проектах с квалифицированными экспертами, а «подкованные», компетентные руководители работают вместе с одарённой молодёжью — такое сочетание может дать прекрасные результаты», — отмечает инженер центра «Авионика» Глеб Боярский.

Студенты сами ведут разработку и испытания авиационного и аэрокосмического оборудования. В частности, одна из перспективных задач «маёвцев» — исследование возможности управления функционалом бортового радиоэлектронного оборудования с помощью системы регистрации взгляда.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей национального проекта «Наука и университеты» заключается в достижении значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышения привлекательности отечественной науки и образования.

Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.