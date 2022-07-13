Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области на учете в качестве безработных находятся чуть более 4,3 тыс. местных жителей, сообщила 13 июля председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«На сегодняшний день в Ленинградской области на учете состоит безработных — 4357 человек. И у нас 48 тыс. вакансий», — рассказала чиновница.

Например, уточнила Астратова, в Тихвинском районе порядка 376 человек официально признаны безработными, при этом открыто около 800 вакансий.

Напомним, в регионе временно трудоустроят 1,5 тыс. человек, лишившихся работы, в том числе тех, кто оказался в простое на своих предприятиях.