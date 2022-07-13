Москва, 13 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Встреча намечена на 13 июля. Об сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Казбек Коков

«Президент работает в Кремле. Из публичного будет его встреча с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым», — заявил Песков.

Напомним, Владимир Путин в 2019 году побывал в Кабардино-Балкарии, где провел заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. В рамках рабочей поездки он встретился с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.