Москва, , 13:07 — REGNUM Российская журналистка Тина Канделаки собирается запустить новое реалити-шоу на телевидении. Об этом сообщило информационное агенство InterMedia.

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM

Предстоящий проект получит название «Идеальные незнакомцы» и расскажет о различных участниках, пытающихся найти «новую любовь» в Кейптауне (ЮАР). Показывать шоу будет канал ТНТ.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно о том, что Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. До этого должность руководителя телеканала занимал Роман Петренко.

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