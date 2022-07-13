Тина Канделаки создаст аналог «Дома-2» на ТНТ
Москва, 13 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Российская журналистка Тина Канделаки собирается запустить новое реалити-шоу на телевидении. Об этом сообщило информационное агенство InterMedia.
Дарья Драй ИА REGNUM
Тина Канделаки
Предстоящий проект получит название «Идеальные незнакомцы» и расскажет о различных участниках, пытающихся найти «новую любовь» в Кейптауне (ЮАР). Показывать шоу будет канал ТНТ.
Напомним, в феврале 2022 года стало известно о том, что Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. До этого должность руководителя телеканала занимал Роман Петренко.