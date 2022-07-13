Москва, 13 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Новую схему обмана жителей России выдумали телефонные мошенники. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Уточняется, что потенциальной жертве приходит электронное письмо от злоумышленников, в котором не содержатся вредоносные ссылки и вложения, однако в тексте говорится, к примеру, что со счета пытаются снять крупную сумму и для отмены такой транзакции нужно позвонить по указанному номеру телефона.

При этом отмечается, что такие послания как правило сделаны в виде уведомления от какого-либо сервиса — крупного интернет-магазина, платёжной системы или сайта программного обеспечения, на который можно зайти по подписке.

Также указывается, что такой вид обмана называется вишинг (от английского «voice phishing») и он рассчитан и на частных пользователей, и на сотрудников организаций.

При этом, если попавшийся на уловку мошенников человек звонит по указанному номеру телефона, злоумышленник пытается выманить у него во время разговора конфиденциальные данные или убеждает перевести денежные средства на указанные реквизиты, либо также убеждает потенциальную жертву установить на своё мобильное устройство софт для удаленного управления.

Ввиду этого, специалисты «Лаборатории Касперского» порекомендовали обращать внимание на адреса отправления электронных писем, так как мошенники могут присылать их с очень странных доменов. Помимо того, добавляется, что злоумышленников часто выдаёт стилистика письма и нескрываемое желание узнать личные данные потенциальной жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель Ижевска лишился 333 тыс. рублей в попытке заработать на криптовалюте.