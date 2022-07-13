Уровень поддержки политики главы Южной Кореи упал ниже 35% — опрос
Сеул, 13 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агентство Rnsearch.
Согласно результатам опроса, проведенного с 9 по 12 июля среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 32,5%, что на 10,1% меньше по сравнению с опросом, проведенным неделю назад. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,5%% респондентов. Показатель вырос на 10,5%.
Эксперты связывают резкое падение с влиянием таких факторов, как отсутствие в правительстве конкретного органа, занимающегося решением экономических проблем, недовольство кадровой политикой и разлад внутри правящих сил.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 37,2%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 35,9%.