* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:38 — REGNUM После выхода из строя сайта министерства обороны Афганистана интернет-ресурс министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также стал недоступен.

Хакер Christoph Scholz

Группа хакеров «Киберармия Афганистана» направила сообщение в Afghanistan International, в котором заявила, что она «взломала и уничтожила» веб-сайт министерства.

Информации об этих хакерах немного, но логотип этой кибергруппы показывает, что она является сторонником бывшего правительства Афганистана. Эта группа также взяла на себя ответственность за двойной взлом сайта министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее отрицали взлом веб-сайта министерства обороны и сумели восстановить его, но затем он вновь вышел из строя.