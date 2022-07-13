Куала-Лумпур, 13 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Король Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах вручил письма о назначении четырех новых глав малазийских дипломатических миссий, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Новыми главами миссий, получившими верительные грамоты от малазийского монарха, стали послы Малайзии в Южной Корее, Японии, Саудовской Аравии и Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 801 человека.

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