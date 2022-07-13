Москва, 13 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не меняют положения дел на фронтах спецоперации. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Defense. gov HIMARS

По его словам, американские РСЗО опасны тем, что украинская армия бьёт из них по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

«Я бы не сказал, что HIMARS меняет картину на фронтах, меняет картину на фронтах циничное использование любого тяжелого вооружения, что затрудняет работу нашего ПВО в той части, что остатки сбитых ракет наносят ущерб в том числе и жилым кварталам и другим объектам критической инфраструктуры», — сказал Пушилин.