Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин воспользовался проблемами современного Запада, сделав его моральное и политическое замешательство своим секретным оружием.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом говорится в статье Уолтера Рассела Мида в газете The Wall Street Journal.

Автор рассуждает, что президент России Владимир Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, и в конечном итоге это должно поставить Запад и американский мировой порядок на колени.

«Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — сказано в материале.

Автор отмечает, что наибольших успехов российский президент добился в сферах экономики и политики, хотя Запад считал свою власть наиболее сильной. В результате страны по всему миру выступают за торговлю с Россией вместо солидарности с государствами G7.

В публикации говорится, что Россия смогла не только выстоять в противостоянии с Западом, но и потрепать своих оппонентов.

Мид указал три уязвимости Запада перед Россией — тенденция к протекционизму, которая снижает привлекательность западной системы для развивающихся стран, ценности Запада в виде пропаганды ЛГБТ, отталкивающие людей по всему миру, а также разногласия и культурные войны внутри Запада.