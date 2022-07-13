Таллин, 13 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум.

Images Money Цена недвижимости

В июне 2022 года на продажу было выставлено 3 554 квартиры в Таллине, что на 11% меньше, чем за этот же период 2021 года. Об этом сообщил крупнейший эстонский портал по продаже недвижимости kv. ee.

Средняя стоимость квадратного метра квартир за год увеличилась с 2 648 до 3 454 евро, то есть на 30%.

По сравнению с показателями за предыдущий год, в этом году количество предложений по продаже квартир сократилось во всех районах Таллина, за исключением Старого города. Что касается цен на недвижимость, то они выросли во всех районах Таллина без исключения.

Минимальный рост цен был зафиксирован в Кадриорге — за год цены на квартиры в этом районе выросли до 4 206 евро за квадратный метр, то есть увеличились на 17%.

Наибольший рост цен был зафиксирован в районе Хааберсти — стоимость квадратного метра жилья в этом районе составляет 3 496 евро, что на 39% больше, чем в 2021 году.

За большим ростом цен на квартиры в Хааберсти стоит появление в этом районе большого количества новостроек. Стоимость новых квартир превышает среднюю рыночную цену, что отражается и на средней стоимости жилья в этом районе и в столице в целом.