Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Джеймс Доббинс, бывший представитель США в Афганистане, говорит, что, если афганцы придут к такому выводу, «поняв и приняв себя» и поймут свои потребности, федерализм принесёт пользу Афганистану и поможет развитию этой страны.

Флаг Афганистана

Он считает полезным для распределения власти республиканское правительство с выборными губернаторами.

В интервью Afghanistan International Доббинс сказал, что большинство иностранцев на встрече в Бонне высказались за установление федеральной системы в Афганистане, но, по его словам, афганцы считали, что такая система ещё больше разделит общество Афганистана.

Он добавил, что возражения представителей Афганистана, участвовавших в боннской встрече, против федеральной системы также связаны с историей Афганистана. Страна, по его словам, «всегда имела слабую центральную власть».

«Я не возражал против предложения о федеральном правительстве и хотел только, чтобы было достигнуто соглашение», — сказал Доббинс, возглавлявший американскую делегацию на саммите в Бонне.

Спецпредставитель ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими сказал: »Мне кажется, что афганцы не согласятся на предложение о федеральном правительстве и избираемым губернаторам. Я думаю, что представители всех западных стран согласились бы с федерализмом, если бы его приняли афганцы».

Доббинс также упоминает необходимость взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но добавляет, что группировка хочет заполучить то, чего она действительно желает.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет быть признанным и иметь представителя в ООН, но не хочет уступать требованиям других», — указал он.

В вопросе о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Доббинс говорит, что Америка должна преследовать две основные цели: первое — контролировать и отслеживать деятельность террористических групп, второе — поддерживать достижения последних двадцати лет в Афганистане.

«Мы предлагаем три пути. Первое — взаимодействие, второе — оказание давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), третье — противостояние этой группировке и свержение её правительства», — отметил Доббинс.

Он считает взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложным вопросом: »С нашей точки зрения, взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — единственный вариант, увеличивающий надежду на реализацию наших целей. Но если мы выступим против них, ни одна из этих целей не будет выполнена».