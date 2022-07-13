Москва, 13 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Ограничение переплаты по новым ипотечным кредитам, которое вводит Центробанк, создает более удобные условия для потребителей. Об этом 13 июля заявил финансовый эксперт Алексей Лашко.

401(K) 2012 Кредит

Согласно вступающим в действие поправкам, полная стоимость займа не может превышать среднерыночную более чем на треть, отметил эксперт.

«Данное нововведение создаст ограничения для кредитора, оставив заемщиков в более выгодном положении. Таким образом, ЦБ РФ пытается урегулировать все вопросы, связанные с обеспеченными кредитами. Данный процесс происходит в качестве ответа на неблагоприятную экономическую обстановку. При возникновении сложных обстоятельств, регулятор всегда встает на сторону потребителя, максимально защищая его интересы, предоставляя кредитные каникулы и многое другое», — сказал Лашко.