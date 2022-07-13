Бухарест, 13 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Странам Евросоюза предстоит пережить самую суровую зиму за последние 60 лет из-за санкций, введённых против России. Об этом 13 июля заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

michelbossart Флаги Румынии и Евросоюза

По его словам, ЕС оплатит санкции против России.

«Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению, и не предвидится в настоящее время, нет никаких признаков приближения конца войны, — сказал румынский вице-премьер в эфире телеканала B1 TV. — Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, к сожалению, для всей Европы».

Он отметил, что конфликт на Украине будет длиться дольше, чем предполагалось, и он отразится на Евросоюзе. При этом Хунор заявил, что Румыния справится с проблемами в энергетике, а санкции всё равно нужно вводить, поскольку отсутствуют другие рычаги.

Он пояснил, что Румыния обеспечивает свои потребности в газе на 80%. Оставшиеся объёмы нужно закупить на внешнем рынке.