Тегеран, , 11:39 — REGNUM Во время своего визита в Тегеран президент России Владимир Путин собирается провести встречу с иранским верховным лидером Али Хаменеи. Об этом 13 июля рассказал посол РФ в Иране Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча (российского лидера) с верховным руководителем Исламской Республики Иран, и также запланированы встречи с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси и президентом (Турции Реджепом) Эрдоганом», — сказал он.

При этом Джагарян утончил, что у российской стороны самые большие ожидания от предстоящего визита президента РФ в Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен 19 июля посетить Иран с визитом.