Москва, , 11:21 — REGNUM Организовывать масштабную огранку алмазов в Якутии не стоит: в республике эту деятельность осуществлять сложнее, чем за её пределами. Такое мнение высказал в интервью газете «Коммерсант» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Сортировка алмазов sokolov.ru

Читайте также: На Дальнем Востоке появятся совместные предприятия России и Китая

Он привёл добычу алмазов в Якутии в пример того, что не во всех сферах стоит гнаться за отечественным производством.

«Есть нишевые рынки, где просто не имеет смысла каждой стране выпускать свою продукцию, специализация сохраняется из-за эффекта масштаба. К примеру, 14 из 15 алмазов гранятся в индийском штате Гуджарат, и если добавленная стоимость при добыче алмазов составляет 50%, то при гранении — лишь 5%. Поэтому нам не нужно в Якутии пытаться сделать Гуджарат — там холоднее, выше зарплаты, другой социальный пакет, лучше сфокусироваться на том, что мы хорошо делаем», — сказал Алексей Чекунков.

Он подчеркнул, что подобных примеров в экономике можно найти множество. Глава Минвостокразвития также признал, что у дальневосточных компаний возникли проблемы с расчетами, с поставками комплектующих, логистикой. Алексей Чекунков считает, что регионам России нужно уходить от потребительского капитализма и формировать созидательную, социально-ориентированную экономику.

«Одномоментно все заменить на китайское не получится. Но раньше у российской экономики и не было стимулов производить достаточное количество товаров — основной экспорт у нас состоит из 500 позиций, а импорт — из 10 тыс», — сказал также министр развития Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, в развороте России на Восток существенную роль могут сыграть совместные предприятия, также заявил Алексей Чекунков. По его мнению, пока сотрудничество с Китаем ещё не достаточно развито на Дальнем Востоке.