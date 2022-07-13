Глава Минвостокразвития посоветовал не пытаться сделать из Якутии Гуджарат
Москва, 13 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Организовывать масштабную огранку алмазов в Якутии не стоит: в республике эту деятельность осуществлять сложнее, чем за её пределами. Такое мнение высказал в интервью газете «Коммерсант» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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Он привёл добычу алмазов в Якутии в пример того, что не во всех сферах стоит гнаться за отечественным производством.
Он подчеркнул, что подобных примеров в экономике можно найти множество. Глава Минвостокразвития также признал, что у дальневосточных компаний возникли проблемы с расчетами, с поставками комплектующих, логистикой. Алексей Чекунков считает, что регионам России нужно уходить от потребительского капитализма и формировать созидательную, социально-ориентированную экономику.
Как сообщало ИА REGNUM, в развороте России на Восток существенную роль могут сыграть совместные предприятия, также заявил Алексей Чекунков. По его мнению, пока сотрудничество с Китаем ещё не достаточно развито на Дальнем Востоке.