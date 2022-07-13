Москва, 13 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Санкции могут отразиться на создании в России собственного флота ледового класса, так как необходимые технологии принадлежат Японии, Южной Корее, об этом в интервью «Ъ» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Nsra.ru Суда Северного морского пути

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Планируется, что до 1 августа будет подписано соглашение с грузоотправителями и принят комплексный план развития Северного морского пути, круглогодичная навигация по которому должна начаться в 2024 году. В производстве ледоколов Россия независима — 90% технологий отечественные.

«Большие опасения сейчас вызывает создание собственного флота ледового класса, тех же газовозов — на локализацию ряда технологий здесь потребуется два-три года. Страны — обладатели этих технологий (Япония, Южная Корея) сильно зависят от поставок сжиженного природного газа и нефти морским путем, поэтому я думаю, что такие проекты тоже будут реализованы в срок», — отметил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за действующих ограничений добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза. Об этом в ходе совещания по вопросам нефтегазовой отрасли в Южно-Сахалинске 7 июля сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.