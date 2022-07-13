Пушилин заявил о продвижении союзных сил к Северску и Соледару
Донецк, 13 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Союзные войска ДНР, ЛНР и России продвигаются в сторону городов Северск и Соледар, сообщил 13 июля глава ДНР Денис Пушилин.
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Денис Пушилин
«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил», — сказал он в эфире проекта «Соловьёв. Live».
Также Пушилин отметил успехи в продвижении к Угледару.
Вместе с тем, глава республики считает, что в целом «не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы».