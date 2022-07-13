Донецк, 13 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Союзные войска ДНР, ЛНР и России продвигаются в сторону городов Северск и Соледар, сообщил 13 июля глава ДНР Денис Пушилин.

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил», — сказал он в эфире проекта «Соловьёв. Live».

Также Пушилин отметил успехи в продвижении к Угледару.

Вместе с тем, глава республики считает, что в целом «не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы».