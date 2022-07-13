Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Петербургский бизнес, испытывающий сложности в связи с санкционными ограничениями, продолжает получать поддержку. Так, с начала 2022 года «Фонд развития промышленности РФ» одобрил 14 заявок петербургских предприятий на общую сумму 6,9 млрд рублей. Об этом 13 июля сообщили в аппарата вице-губернатора Северной столицы Алексея Корабельникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Получают займы и системообразующие предприятия, «Фондом развития промышленности» выдано 14 кредитов на 884 млн рублей. На одобрении находятся шесть займов на 277 млн рублей и ещё 18 заявок рассматривают.

«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» выдал 171 поручительство на 2 млрд рублей. Такая мера поддержки позволила организациям привлечь финансы для развития бизнеса на сумму 4,5 млрд рублей.

Напомним, что ранее Смольный продлил срок уплаты налоговых платежей. Эта мера рассчитана на крупные компании и системообразующие предприятия. Отсрочка предоставляется на уплаты налогу на имущество, земельному и транспортному налогам.