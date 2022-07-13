Горловка, ДНР, 13 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Украинские нацисты вновь подвергли обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Уточняется, что новый обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 12 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник написал, что вооружённые украинские формирования нанесли удар по Луганску, вероятнее всего, ракетой «Точка-У» со своих позиций в районе города Часов Яр.