Саратов, , 12:51 — REGNUM В медицинское учреждение города Саратова после нападения собаки госпитализировали ребенка. По факту происшествия организована проверка, сообщает прокуратура Саратовской области.

Злая собака

Предварительно установлено, что утром 30 июня рядом с домом №61В по проспекту Энтузиастов на ребенка напала собака. В результате с укушенными ранами госпитализирована 10-летняя девочка.

Решается вопрос о предъявлении иска о взыскании компенсации морального вреда.

ИА REGNUM напоминает, 12 июня бродячая собака напала на 11-летнюю девочку у дома №4 по улице Клубной в Саратове. Врачи диагностировали у ребенка укушенную рану левого плеча.

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