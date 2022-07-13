Париж, 13 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Инфляция во Франции увеличивается, а покупательная способность беднейших слоев населения снижается, сообщает Le Figaro.

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По данным института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), инфляция составила 5,8% за год в июне, подтвердив первую оценку, опубликованную в конце июня, что приведет к переоценке 1 августа минимальной заработной платы на 2,01%.

Рост цен в период с марта по июнь для беднейших 20% домохозяйств достиг 2,01%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на разоблачение файлов по «секретной сделке» с Uber.

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