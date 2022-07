Москва, , 10:14 — REGNUM В развороте России на Восток существенную роль могут сыграть совместные предприятия. В интервью «Ъ” министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что с крупными инвесторами из Китая уже ведутся переговоры.

Чекунков отметил, что сотрудничество с Китаем ещё не достаточно развито на Дальнем Востоке.

«Если пересчитать те проекты в России, где реально участвовали крупные китайские инвесторы, то хватит пальцев одной руки», — сказал министр.

Уже ведутся переговоры с крупнейшими компаниями Дальнего Востока и Арктики, а также инвесторами из Китая о создании совместных предприятий.

«Новый формат СП мог бы сочетать сильные стороны каждой из стран — наш богатейший ресурсный потенциал и максимальное создание добавленной стоимости в России, доступ к громадным рынкам Азии, а также доступ к их финансовым рынкам», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

