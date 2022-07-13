Донецк, 13 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли город Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что обстрел Красногоровки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-украинскую границу за сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.