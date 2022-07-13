Ростов-на-Дону, 13 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 13 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной вечером 18 февраля, прибыли более 2 млн человек. Вынужденные переселенцы находят временный приют у родных и близких, в пунктах временного размещения, отправляются в другие регионы России.