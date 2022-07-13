Сеул, 13 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. С 11 по 13 июля заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ посетил Узбекистан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Согласно опубликованным данным, визит был приурочен к 30-летию установления дипотношений между двумя странами.

Известно, что 12 июля Ё Сын Пэ встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Гайратом Фазиловым, с которым обсудил вопросы развития двусторонних отношений, в том числе, контакты на высоком уровне и возобновление работы форума сотрудничества «Южная Корея — Центральная Азия».

В свою очередь, представитель МИД Узбекистана приветствовал позицию нового правительства Южной Кореи в отношении Узбекистана и стран Центральной Азии

В тот же день замглавы МИД Южной Кореи встретился с замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, которого попросил оказать поддержку южнокорейским предприятиям в получении заказов и улучшении условий их работы.

Сообщается, что Ё Сын Пэ также попросил правительство Узбекистана поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.