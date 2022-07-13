Сланцы, Ленинградская область, 13 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Двухлетний ребенок оказался в реанимации больницы в Ленинградской области после того, как на него упал телевизор, сообщило 13 июля региональное издание 47news.

Minsvyaz.ru Телевизор

Несчастный случай произошел в одной из квартир в городе Сланцы. Двухлетний малыш по недосмотру родителей оказался прижатым упавшим на него телевизором.

«Ребенок находится в состоянии комы. Медики диагностировали перелом носа и серьёзный ушиб головы», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.