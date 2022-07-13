Москва, 13 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Россия со своими партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые независимые рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках», — сказал он РИА Новости.

Проработка создания независимой рейтинговой организации ведётся со многими партнёрами России, уточнил он.