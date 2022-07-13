Москва, , 08:48 — REGNUM Шаги Москвы в ответ на санкции западных стран могут быть весьма болезненными, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — заявил он РИА Новости.

По его словам, страны Запада изнуряют свою экономику, вводя санкции против России.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что после введения шести пакетов санкций против России страны ЕС столкнулись с проблемой ненадлежащего исполнения всех ограничительных мер. В связи с этим европейские чиновники в настоящее время работают над усилением контроля за санкциями.