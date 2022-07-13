Женева, Швейцария, 13 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Обновление своего руководства по учёту гендерной проблематики собирается сделать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с целью объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом сказано 12 июля в официальном заявлении организации.

AJEL ЛГБТ

Уточняется, что первое издание руководства было выпущено 11 лет назад, в 2011 году, и поэтому требуется обновление в связи с получением новых научных данных и «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

В частности, в новом издании специалисты ВОЗ планируют выход «за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью» с целью признания гендерного и сексуального разнообразия, а также представлений о том, что «гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».

Стоит отметить, что идея гендерного многообразия активно продвигается в западных странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии более 120 священников и сотрудников общины Католической церкви объявили себя гомосексуалистами, запустив кампанию с требованием положить конец дискриминации в отношении ЛГБТ.