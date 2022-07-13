Москва, 13 июля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Какие-либо ограничения в России в связи с возрастанием случаев заражения коронавирусной инфекцией вводиться не будут. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с участием руководителей территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора в регионах России. На нём обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19 в стране.

Было отмечено, что существенный рост числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «Омикрона», которые легче передаются от человека к человеку, маловероятен. Ввод каких-либо ограничений в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса не требуется. Лицам из уязвимых категорий — с хроническими заболеваниями, пониженным иммунитетом и т.п. — рекомендовано носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и вовремя проходить ревакцинацию.