Мадрид, 13 июля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Лидер национал-консервативной партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль предупредил, что ситуация в Испании очень серьезная и рискует стать драматической, если Педро Санчес останется в правительстве. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

В ходе выступления на дебатах о положении дел в стране, состоявшегося в Конгрессе депутатов, политик подчеркнул, что стране сейчас нужна альтернатива, чтобы изгнать кабинет Санчеса из дворца Монклоа, для чего «Голос» протягивает руку «Народной партии» (Partido Popular).

Абаскаль обвинил Санчеса в использовании институтов власти в личных целях и идеологических интересах и подтвердил свое намерение покончить со всем «законодательным мусором» коалиционного правительства.

В свою очередь, официальный представитель «Народной партии» Кука Гамарра предупредила Санчеса, что испанцы «сменят правительство», если он продолжит реализовывать объявленный ранее курс.