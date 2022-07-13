Мадрид, , 06:54 — REGNUM В партии Podemos приветствуют поворот влево, о котором в ходе дебатов о положении дел в стране заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом заявил официальный представитель Podemos в Конгрессе депутатов Пабло Эченике.

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По его словам, это увеличит шансы на переизбрание коалиционного правительства в 2023 году, когда состоятся новые выборы в парламент.

Эченике также призвал председателя правительства перестать оглядываться на «Народную партию» (Partido Popular).

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