Мадрид, , 06:44 — REGNUM Глава правительства Испании Педро Санчес принял участие в первых в его президентском сроке дебатах, проведённых в условиях надвигающегося экономического кризиса и стремительного роста инфляции. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Так, Санчес предлагает увеличить государственные расходы, а также ввести новые налоги на банковский сектор и энергетические компании. Такие меры, как отмечает агентство, несколько примиряют его Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE) с партнёрами по коалиции из Podemos.

«Мы собираемся пойти на все», — заявил Санчес, объявляя об экономических мерах, направленных на «работающий средний класс».

Такие меры вызвали неодобрение у испанской оппозиции в лице «Народной партии» (Partido Popular), которая назвала их «популистскими» и «рекламной кампанией» и которые, как предупредили в партии, приведут лишь к «еще большим расходам и разорению».